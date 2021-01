Zowel in Alkmaar als Heilo zijn vrouwen opnieuw aangerand door een man op een fiets. Een vrouw was woensdagavond rond 19.55 uur aan het hardlopen op de Dr. Schaepmankade toen een fietser haar een klap op haar billen gaf. De fietser reed daarna hard weg.

Er zijn nog twee dergelijke meldingen binnengekomen in Alkmaar en ook in Heiloo. Vorig jaar was er in Alkmaar en Heiloo een man actief die dezelfde ‘werkwijze’ hanteerde en tientallen vrouwen aanrandde maar of dat in alle gevallen dezelfde man is, is onduidelijk en wordt onderzocht.

Twee slachtoffers binnen 1 uur

In Alkmaar werd dinsdagavond 5 januari rond 17.15 uur op de Prins Bernhardlaan ook een vrouw belaagd door een onbekende man op de fiets en dinsdagavond 5 januari rond 17.50 uur op de Geest werd ook een vrouw slachtoffer van de fietser met de losse handjes.

In Heiloo werd op maandagavond 4 januari rond 20.45 op de Belieslaan een vrouw aangerand.

Signalement

De politie heeft het signalement van de aanrander verspreid. Het gaat om een slanke man van rond de 1 meter 80. Hij droeg een rode jas met capuchon en bewoog zich voort op een oude fiets.

Vragen aan publiek

De politie doet een getuigenoproep en wil graag antwoord op onderstaande vragen:

* Heeft u een man zien fietsen die aan het bovenstaande signalement voldoet op een van de bovenvermelde data en tijdstippen?

* Denkt u te weten wie deze man is?

* Heeft u overige informatie die kan helpen bij het onderzoek naar het opsporen van deze aanrander?

* Heeft u mogelijk camerabeelden van bovenstaande locaties, data en tijdstippen?

* Bent u mogelijk ook belaagd of aangerand door een fietser en heeft u dit nog niet gemeld bij de politie? Doet u dit dan a.u.b. alsnog.