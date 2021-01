Politie rijdt bolideparade klem in Rotterdam

De politie heeft maandagmorgen een aantal sportwagens klemgereden in Rotterdam. De inzittenden moesten van de agenten hun rijbewijzen laten zien en mochten vervolgens doorrijden.

Een bestuurder van een van de sportwagens zegt tegen TopGear dat ze net een fotoshoot gedaan hadden bij de Heijplaat in Rotterdam-Zuid. Nadat er een politiebusje aan kwam rijden, reden de bestuurders weg. Niet lang daarna werden de bestuurders tegengehouden door de politie. “Ik neem aan dat dit te maken had met een pantsercontrole of zoiets”, vertelt hij aan het programma.

Op beelden is te zien dat het gaat om een aantal Audi’s, een McLaren, een Volkswagen Golf, een Porsche en een Daewoo. Van die laatste is niet duidelijk of die ook bij de groep hoort, mogelijk stond deze er toevallig naast.

Geen boetes

De politie bevestigt tegen Hart van Nederland dat de bestuurders van de wagens staande zijn gehouden. Maar na een standaard controle bleek alles in orde. ”Niemand heeft een boete gekregen.”