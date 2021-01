Politie houdt mannen aan om aanslagen op en afpersing van fruithandel Hedel

De politie heeft dinsdagochtend twee mannen aangehouden op verdenking van het veroorzaken van explosies en brandstichting. Een van de verdachten werd in Naarden opgepakt, de ander in Bussum. De politie Oost-Nederland onderzoekt of de incidenten te maken hebben met een poging tot afpersing en bedreiging van een fruitbedrijf in Hedel. De politie doorzocht dinsdag ook verschillende woningen.

Een van de arrestanten verschijnt woensdag voor de rechtbank. Hij was al sinds 2019 verdacht van afpersing van het bewuste fruitbedrijf. De rechtbank beraadt zich over een mogelijke aanhouding van de strafzaak tegen deze verdachte.

Een reeks incidenten in november en december vorig jaar houdt volgens de politie verband met fruitbedrijf De Groot Fresh Group uit het Gelderse Hedel. Verschillende medewerkers van dat bedrijf werden afgeperst nadat zij in 2019 de vondst van een partij drugs tussen Zuid-Amerikaans fruit aan de politie hadden gemeld. Zo werd er in de nacht van 25 november aan de Ammerzodenseweg in Hedel een woning in brand gestoken, waardoor twee bewoners gewond raakten. De bewoners waren twee ex-medewerkers van de fruithandel. De politie hield daarvoor twee verdachten aan, die beiden nog vastzitten. Een paar dagen later werden nog eens drie verdachten aangehouden in verband met een dreiging. Daarvan zit nog één verdachte in voorlopige hechtenis.

De politie zegt dat bij de twee nieuwe aanhoudingen, net als bij al de voorgaande incidenten, nog wordt onderzocht of er daadwerkelijk een link met het Gelderse fruitbedrijf is.

ANP

Beeld: Caspar Huurdeman