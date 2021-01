Politie en brandweer halen verwarde man van dak woning Den Bosch

De politie heeft woensdagavond een verwarde man van het dak van een woning gehaald in Den Bosch. Dat gebeurde woensdagavond rond 22.00 uur aan de Stadskampstraat in de wijk Deuteren.

Op het moment dat de hulpdiensten arriveerden lag de man al zeker een halfuur op het dak.

Onderkoeld

De hulpdiensten hebben met een redvoertuig van de brandweer de man van het dak af kunnen halen. Een ambulance stond paraat omdat de man mogelijk onderkoeld zou zijn. De man werd door ambulancepersoneel gewikkeld in een warmtedeken en is overgebracht naar het Jeroen Bosch ziekenhuis. Hij zal psychisch hulp krijgen. De politie ter plaatse benadrukte dat de man zeker geen verdachte is en als patiënt word behandeld.

Het geheel trok flink wat bekijks van buurtbewoners.

Beeld: Reality Photo

