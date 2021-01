Politie beëindigt 39 illegale feesten en deelt bijna 900 coronaboetes uit rond de jaarwisseling

De politie heeft afgelopen week in het hele land bijna 900 mensen bekeurd die zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Ook kregen honderden mensen een waarschuwing, meldt de politie.

Het gaat om de week van maandag 28 december tot maandag 4 januari, waar dus ook de jaarwisseling onder valt. Er zijn 895 mensen bekeurd en 605 anderen zijn gewaarschuwd. Tijdens de jaarwisseling beëindigde de politie 39 illegale feesten.

Drukke nacht

De politie sprak 1 januari van een drukke nacht. Er waren veel meldingen van overlast, maar grote excessen bleven uit.

