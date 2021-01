Politie roept getuigen zaak Lotte op zich te melden 'ook als je denkt dat je niets hebt gezien'

De politie roept getuigen in de zaak van de 14-jarige Lotte op zich te melden. Om meer mensen te bereiken heeft de politie een tekstwagen met een oproep naast het slootje gezet waar het 14-jarige meisje precies een week geleden dood werd gevonden.

“Hier geweest op zondag 10 januari? Bel de politie 0900 8844 i.v.m misdrijf”, zo staat er op het bord aan het slootje bij industrieterrein Wendelgoor. Een politiewoordvoerder benadrukt dat écht iedereen zich moet melden die op de plaats is geweest. “We roepen niet specifiek getuigen op om zich te melden als ze denken iets gezien te hebben, maar iedereen die er is geweest.” Ze wil kijken of mensen toch informatie hebben, al lijkt het niet relevant.

Omgekomen door misdrijf

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland gaat ervanuit dat Lotte door een misdrijf om het leven is gekomen, zo meldde zij vrijdag. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de sectie op haar lichaam.

Een vader en zijn twee minderjarige zonen zitten vast. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het meisje. Hun voorarrest is met twee weken verlengd, werd donderdag al duidelijk.

Lotte massaal herdacht

Zaterdagavond werd Lotte in veel huiskamers herdacht: via Twitter ging een oproep om een kaarsje aan te steken rond. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. ‘Voor Lotte, het 14 jarige meisje uit Almelo dat wreed van het leven is beroofd’, zo schrijft iemand. Een ander plaatst een foto van een kaars met ‘rust zacht’ erbij.

Voor Lotte 🌟❤🕯 Het 14 jarige meisje uit Almelo dat wreed van het leven is beroofd 😥💔 pic.twitter.com/1XrfKyUCxX — Chantal (@Sjantal) January 16, 2021

Beeld: SPS Media