Hoop op heropening verwarmde buitenzwembaden: 'Als het woensdag open gaat, sta ik vooraan'

Alle buitenzwembaden die open kunnen, moeten zo snel mogelijk hun deuren openen. Daarvoor pleit Gerard Harmes van Stichting Zwemmen voor Iedereen uit Alphen aan den Rijn. Zijn gemeente laat weten hier positief tegenover te staan, als het coronaprotocol aan alle regels voldoet.

Aanleiding voor de oproep was het nieuws dat het beroemde Amsterdamse De Mirandabad een wachtlijst heeft van bijna 500 mensen. Uit heel het land komen mensen naar de hoofdstad om daar in gereserveerde tijdslots baantjes te kunnen trekken in het buitenbad dat midden in deze winter nog steeds open is.

Gezond

In Den Helder hebben ze inmiddels het goede voorbeeld van Amsterdam al gevolgd. Deze week is daar het verwarmde buitenbad van Het Aquacentrum weer geopend voor het publiek. “Er was vraag naar. Het kan veilig. Enig nadeeltje is dat iedereen zich buiten zal moeten omkleden”, zegt Ate de Jong van Aqaucentrum.

Zwemmen is goed voor de weerstand en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene gezondheid en dus ook de afweer tegen virussen versterken. Op die manier voor veel mensen van groot belang. “Dan heb je weer iets anders dan wandelen of lopen,” aldus Harmes. “Hopelijk gaat het weer binnenkort weer open. Als het woensdag open zou gaan, sta ik vooraan.”