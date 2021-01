Oppositie noemt val van kabinet 'terecht' en 'onvermijdelijk'

De val van het kabinet, gevormd door de VVD, CDA, D66 en CU, wordt door veel partijen in de Tweede Kamer als enige juiste beslissing ervaren. Op sociale media verschijnen steeds meer berichten van oppositieleiders die zich uitspreken over het opstappen van het voltallige kabinet.

“Het kabinet treedt af. Het enige juiste besluit”, begint GroenLinks-leider Jesse Klaver zijn tweet. Hij hoopt dat de val van het kabinet een keerpunt gaat zijn waarop “we onze verzorgingsstaat weer op gaan bouwen” en “de overheid haar eigen burgers weer vertrouwt”.

Ook Henk Krol vindt het terecht dat het kabinet is gevallen. Hij noemt het “uiterst wrang dat tot op de dag van vandaag geen van de ouders de toegezegde 30.000 euro compensatie heeft ontvangen”.

Esther Ouwehand, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren, noemt de val “onvermijdelijk”. Het is volgens haar een stap naar “werkelijke erkenning van het ongekende onrecht dat ouders en kinderen is aangedaan”.

De val van het #kabinet Rutte III is onvermijdelijk en een stap naar werkelijke erkenning van het ongekende onrecht dat ouders en kinderen is aangedaan. De enige conclusie die de minister-president nog kon trekken. Mijn reactie in een draadje 👇🏾 /1

— Esther Ouwehand (@estherouwehand) January 15, 2021