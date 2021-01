Ontruimingen in Geleen na vondst plofkraakauto met daarin mogelijk explosieven

De hulpdiensten hebben woensdag in Geleen een aantal woningen en appartementen ontruimd in de buurt van de Bollenstraat in de Limburgse stad. Zij sloegen groot alarm na de vondst van een auto, die bij een plofkraak is gebruikt en teruggevonden werd in een garage aan de Bollenstraat.

De politie onderzoekt of er explosieven in de auto liggen, en heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) om assistentie gevraagd.

Toeval

De politie kwam bij toeval bij de auto uit. Eigenlijk waren de agenten op zoek naar een in Düsseldorf (Duitsland) gestolen auto. Het voertuig waarbij de politie uitkwam bleek niet de gestolen auto te zijn, maar was wel bij een plofkraak gebruikt. Ook liggen er mogelijk nog gasflessen in. De brandweer is uitgerukt en staat stand-by.

Bij welke plofkraak de auto is gebruikt, is niet duidelijk.

ANP

