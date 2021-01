NU LIVE: Minister De Jonge onder vuur in Tweede Kamer om vaccinatiebeleid

In de Tweede Kamer wordt dinsdag opnieuw gedebatteerd over de vaccinatiestrategie van het kabinet. Vooral minister Hugo de Jonge staat een zwaar debat te wachten. Hij besloot maandag onder zware politieke druk dat het prikken tegen het coronavirus toch twee dagen eerder kan beginnen dan gepland.

Als eerste werd vrijdag 8 januari genoemd als startdatum voor het uitdelen van de vaccinaties. De Jonge erkende maandag ook dat het prikken vroeger in het jaar van start had kunnen gaan als hij de GGD’en eerder opdracht had gegeven om te starten met de voorbereidingen.

Oppositie blijft kritisch

Ondanks die boetedoening én de toezegging om alsnog iets eerder te gaan vaccineren, blijft de oppositie zeer kritisch op De Jonge. Veel partijen zullen in het debat meer daadkracht eisen van het kabinet om verdere problemen met het vaccinatiebeleid te voorkomen.

Flinke deuk in vertrouwen

De rommelige vaccinatiestrategie van De Jonge, waardoor Nederland als laatste land in Europa start met inenten, heeft een flinke deuk geslagen in het vertrouwen van Nederlanders in de minister, zo bleek maandag uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel.

Ruim veertig procent van de respondenten zegt minder vertrouwen te hebben in de minister door het vaccinatiebeleid. Voor een derde is de maat helemaal vol: zij willen dat De Jonge aftreedt.

