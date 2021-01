Zo kan het ook: Hollandse nieuwjaarsduik zonder 1,5 meter afstand en mét volle zon

Met jaloezie en nostalgie kan Nederland kijken naar beelden uit het Australische Perth. Daar heeft een groep van zo’n tweehonderd Nederlanders gezamenlijk een traditionele nieuwjaarsduik gehouden, terwijl het in Nederland vanwege de coronacrisis niet mogelijk is.

“Doordat de laatste community transmission van corona op 11 april plaatsvond zijn er momenteel geen restricties meer in de meest geïsoleerde stad van de wereld,” vertelt Allard Komdeur over waarom de duik wel in Perth kon.

Zomers nieuwjaar

Waar de nieuwjaarsduik in Nederland normaal gepaard gaat met koude winterse temperaturen en omstandigheden, is het aan de andere kant van de wereld heerlijk zomers warm. Bij Floreat Beach renden de tweehonderd Nederlanders met aanhang de Indische Oceaan in.

“Er deden achtergebleven Nederlandse backpackers mee en Nederlandse gezinnen die permanent wonen in Australia,” aldus Allard. “Zo waren er twee jonge Nederlandse jongetjes die zeiden ‘now we are dutch boys’ met een big smile!”