Nieuwe boerenpartij gaat strijd aan met komst windmolens en zonneparken: 'Het boerenlandschap wordt vernacheld'

Behoud van het boerenlandschap staat hoog op de agenda van één van de jongste politieke partijen van Nederland: de BoerBurgerBeweging (BBB). Het verrijzen van windmolens, zonneparken en datacenters is de nieuwe kandidaat op de lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart een doorn in het oog.

In de Wieringerwerf is het volgens BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas helemaal misgegaan. Hier is een windmolenpark gerealiseerd dat 99 windmolens telt. Het is daarmee het grootste windmolenpark van Nederland.

‘Nederland is te klein’

“Het is verschrikkelijk,” zegt Van der Plas over de komst van het windmolenpark in de Wieringerwerf. “Het staat heel lelijk en de energie gaat grotendeels naar datacenters, niet naar huishoudens.” Ze wil voorkomen dat andere gebieden in Nederland hetzelfde lot wacht. “Nederland is te klein. Over een paar jaar staat het platteland vol en dan is het onomkeerbaar.”

Groentetelers Han en Saskia Lammers weten hoe het is om te moeten leven in de slagschaduw van een windmolen. Op zo’n vijfhonderd meter van hun huis en bedrijf staan twee windmolens. Ze hebben niet alleen last van slagschaduw en flikkerende rode lichtjes, de kwaliteit van hun grond gaat ook achteruit door de stroomkabel die in de grond is gelegd.

Grote impact op landschap

De Wieringermeer is niet de enige plek in Nederland waar BBB zich aan stoort. Ook van het zonnepark langs de A1 bij Wilp, met meer dan 115.000 zonnepanelen, krijgt de partij jeuk. Daarom pleit BBB voor landelijk beleid rondom de verdeling van het landschap.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is dit beleid er al. “Het opwekken van duurzame energie op land heeft grote impact op het landschap. De Nationale Omgevingsvisie biedt handvatten voor deze uitdagingen,” laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt volgens de woordvoerder bij decentrale overheden, bedrijven en burgers. BBB is er niet gerust op dat zij het landschap goed weten te verdelen en vindt dat de overheid meer moet doen.