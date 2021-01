Een 17-jarig Nederlands meisje dat positief was getest op het coronavirus is dinsdag in Zwitserland opgepakt omdat ze de haar opgelegde quarantaine probeerde te ontvluchten. De tiener stond op het punt naar Nederland te vliegen met een negatieve nepcoronatest.

De puber was positief getest in het kanton Wallis, een populair skigebied in het Alpenland. De lokale autoriteiten hadden haar opgedrongen om in quarantaine te gaan, maar toen ze merkten dat ze was vertrokken, werd de politie op de hoogte gebracht.

Het meisje werd kort voordat ze aan boord wilde gaan opgepakt op het vliegveld van Zürich. Ze gaf toe dat ze op de luchthaven een negatieve testuitslag had laten zien die vervalst was. Tegen de jonge vrouw is een strafzaak geopend wegens het overtreden van de coronaregels en het vervalsen van documenten. Ze is met een ambulance teruggebracht.

ANP

