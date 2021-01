Politie is op zoek naar vermiste Naomi (15) uit Weert

De politie is op zoek naar de vermiste Naomi Gharbaoui uit Weert. Het 15-jarige meisje is woensdag vertrokken en is sindsdien spoorloos.

Vermoedelijk is ze met de trein vertrokken vanuit de Limburgse plaats. Naomi is 1,65 meter lang, heeft een lichte huidskleur en donker haar. Ze draagt een korte bruine jas met een bontkraag.

Mensen die het vermiste meisje hebben gezien of meer weten over haar mogelijke verblijfplaats worden dringend opgeroepen om contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.