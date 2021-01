Murat ziet familiebedrijf in vlammen opgaan bij grote brand in Utrecht: 'Alles is weg'

Door een grote brand in het monumentale CAB-gebouw in Utrecht ging de groothandel in pvc- en parketvloerenbedrijf van Murat Calinalti en zijn twee broers in vlammen op. “Dit doet me heel veel”, zegt Murat tegen Hart van Nederland.

Murat en zijn broers begonnen het bedrijf in 2012. Hun kracht was nou juist dat ze álles op voorraad hadden en nu is álles weg, vertelt de ondernemer aangeslagen. “Er is niks van over. Tot aan het dak was alles vol en nu is alles, de gehele voorraad, weg.”

Niet meer te redden

Hij kreeg maandagavond toen hij onder de douche stond een telefoontje van de alarmcentrale. Hij sprintte naar zijn bedrijf maar al snel bleek dat er niets te redden viel. “Ik zag al twee brandweerwagens die aan het blussen waren. Het is een groot pand met heel veel voorraad, dus de brandweer wou niet naar binnen en dat is heel goed te begrijpen. Dus hebben ze het van buiten proberen te blussen.”

Kort na 01.30 uur werd het sein brand meester gegeven, maar het familiebedrijf van de Calinalti’s is verloren. “We mogen straks misschien naar binnen misschien en dan is het helemaal… ik denk dat dat het ergste wordt”, zegt Murat.

Genadeklap

Het was voor ondernemers al een moeilijk jaar, maar zo’n allesvernietigende brand is voor de broers de genadeklap. “Het gaat heel zwaar worden voor ons om hier bovenop gekomen. We hebben wel eerder tegenslagen gehad, maar dit is wel de grootste.”

Niet alleen de groothandel van de broers was gevestigd in het monumentale pand, ook is het een muzikale broedplaats met onder meer opnameruimtes, oefenstudio’s voor muzikanten en een concertzaal. “We hadden hier nog lang willen blijven, maar dat is niet gelukt”, besluit Murat verdrietig.

