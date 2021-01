Moeder doodgestoken Rik van de Rakt (18) spreekt in rechtszaal

Moeder Ingrid Lourenssen van de in april doodgestoken Rik van de Rakt (18) uit Oss, doet vrijdag in de rechtbank in Den Bosch haar verhaal. Een woordvoerder van de familie laat aan Hart van Nederland weten dat ze erg gespannen zijn voor deze dag.

Verslaggever Ilse van Wingerden is aanwezig in de rechtbank en doet verslag via Twitter.

In dit artikel houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de rechtszaak. Het Openbaar Ministerie zal vrijdag ook de eis bekendmaken.

‘Verdachte ontoerekeningsvatbaar’

De verdachte, Ayoub Y., is in de rechtbank aanwezig, samen met een tolk. Gevraagd naar de dag waarop Rik is doodgestoken reageert Y.: “Er waren insecten die druk uitoefenden op mijn hersenen. Ik heb die dag veel geleden, want er waren dingen die invloed hadden op mijn buik. Als ik at, moest ik braken.”

Y. zegt die dag gedacht te hebben dat mensen hem wilden ombrengen. Daarom heeft hij zijn huis verlaten. Een aantal maanden eerder had hij iets soortgelijks meegemaakt.

Volgens het Openbaar Ministerie is de dader volledig ontoerekeningsvatbaar en in de psychologische rapportage staat een advies voor tbs met dwangverpleging.

Rik van de Rakt

Rik van de Rakt kwam in april vorig jaar om het leven toen hij in Oss uit het niets werd doodgestoken door de 26-jarige Soedanese vluchteling Ayoub Y.. Rik was onderweg naar zijn werk.

Een paar uur later wist de politie de verwarde A. aan te houden op het station in Oss. Op zijn fiets zaten bloeddruppels en op zijn bagagedrager lag een mes met daarop het bloed van het slachtoffer.

Ayoub Y. bekende van politie

De verdachte, Ayoub Y., woonde in Heesch. Eerder werd hij in de rechtbank aangeduid als Abdallah A., maar volgens Soedanees gebruik is zijn roepnaam Ayoub. Y. was voor de dood van Rik ook al een bekende van de politie. Hij was in het verleden betrokken bij een mishandeling en heeft zich verzet bij een arrestatie.

De gemeente Bernheze, waar Heesch onder valt, erkent dat ze Y. onvoldoende begeleidde. Ze had door privacyregels te weinig informatie over de hulpverlening en de huisvesting die de man nodig had. Er was geen inzage in het medisch dossier en onvoldoende informatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en het asielzoekerscentrum.