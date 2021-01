Anton van der List (78) uit Breda en zijn vrouw Conny zijn er beduusd van. Nadat zijn reuzenrad van K’NEX zaterdag uit de hal van zijn flat werd gestolen en hij aangeslagen zijn verhaal deed, zijn er meerdere doneeracties voor hem gestart.

‘Opa K’NEX’ vertelde dinsdag aan Hart van Nederland over de diefstal van zijn rad, dat hij speciaal voor een flatgenoot die ernstig ziek was in de gang had gezet, omdat zij daar vaak liep. “Ik zei tegen haar: het rad blijft draaien totdat jij afscheid van de wereld neemt.” Inmiddels is zijn buurvrouw overleden.

Verschillende acties

Kijkers reageerden woedend op het nieuws dat onverlaten het kunstwerk, waar hij veel tijd en energie aan had besteed, zomaar hebben gestolen. Ze zijn zelfs zo boos dat Anton van alle kanten berichten krijgt van mensen die hem K’NEX en geld voor nieuwe K’NEX-bouwpakketten willen schenken.

Zo wil presentatrice Sylvana IJsselmuiden een heus K’NEX-team samenstellen om een nieuw reuzenrad te bouwen. Twitteraar Daan Jongen was zo geraakt door Antons verhaal dat hij een crowdfundactie startte “voor nieuwe K’NEX of hulp bij het zoeken”. Binnen een paar uur staat de teller al op ruim 4.000 euro én zijn actie prijkt inmiddels op de voorpagina van de knex.nl.

(Tekst gaat verder onder Instagram-bericht)

Telefoon roodgloeiend

“Het is overweldigend”, vertelt een duidelijk verraste Anton woensdag aan Hart van Nederland. “Er komt heel veel op ons af.” De hele dag gaat de telefoon en het Bredase echtpaar berichtjes van medeleven en van mensen die hen willen helpen aan nieuwe bouwsteentjes en zelfs hele bouwpakketten.

En dat is dan ook alles wat Anton wil: verder K’NEX’en. Al het geld dat verder nog wordt opgehaald, wil de zeventiger schenken aan een goed doel. “Ik ben bijna tachtig dus ik hoef geen geld. Ik zou graag willen dat het geld wat overblijft naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis gaat, of een ander doel voor kinderen.”

Voorlopig even jeu-de-boulen

Nu hij – nog niet – kan K’NEX’en, vermaakt de oudere zich met een andere hobby: jeu de boules. “Dat doe ik hier buiten met twee mannen, wij hebben hier een baan, lekker buiten een balletje gooien. Er even lekker uit zijn.” Maar, Anton kan niet wachten tot hij weer aan de slag kan met zijn lievelingshobby. “Daar zie ik wel naar uit ja!”

Bovenstaande reportage werd dinsdag uitgezonden in Hart van Nederland

