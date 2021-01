Mannen opgepakt na wraakactie tegen agent in Vlissingen

Een auto van een agent is in april 2020 bij zijn huis in Vlissingen met een vuurwerkbom opgeblazen. De politie vermoedde dat het om een wraakactie tegen de agent ging en bij omwonenden zat de schrik er goed in, dus werd er meteen camerabewaking bij het huis van de agent geplaatst.

De politie startte een onderzoek en werd geïnformeerd over diverse EncroChat-berichten, en kwam zo een man uit Goes (42) en een man (45) uit Middelburg op het spoor. Uit getuigenverklaringen kwamen verder twee Middelburgers van 20 en 25 jaar in beeld.

Twee verdachten zaten al vast voor iets anders

De 20-jarige man werd op 2 januari in zijn huis gearresteerd, de 25-jarige Middelburger zat al vast voor een ander onderzoek. Ook de 42-jarige man uit Goes zat al vast en de 45-jarige man uit Middelburg wordt volgende week verhoord.

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.