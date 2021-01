Schiedamse man verstopt drugs in heuptasje van neefje (2)

Een 32-jarige man uit Schiedam heeft zaterdag in het Brabantse Halsteren geprobeerd drugs te verbergen in een door zijn 2-jarige neefje gedragen heuptasje. De man is aangehouden en zit vast.

Het jongetje is na overleg met de Kinderbescherming onttrokken aan het ouderlijk gezag en elders ondergebracht, meldt de politie zondag.

De man reed rond 17.00 uur in een Belgische auto, toen hij staande werd gehouden. Hij toonde de agenten een Belgisch rijbewijs dat bij controle vals bleek te zijn. In de auto zat ook de peuter. De man en het kind werden naar het politiebureau overgebracht.

Sterke hennepgeur uit heuptasje

Omdat een sterke henneplucht uit een tasje kwam dat het jongetje om had, werd besloten deze te onderzoeken. Er bleek 41 gram hennep in te zitten. In Nederland mag je maximaal vijf gram op zak hebben.

#Halsteren: We moesten gisteren helaas de Kinderbescherming inschakelen nadat een man probeerde drugs te verbergen door het te vervoeren in een heuptasje gedragen door zijn 2-jarig neefje: https://t.co/McQKFGERis pic.twitter.com/MOGyW8r9ER — Politie Roosendaal eo (@Politie_Rdaal) January 17, 2021

Bij fouillering van de Schiedammer kwamen nog twee valse identiteitsbewijzen uit zijn onderbroek tevoorschijn. De man zit vast voor verder onderzoek.