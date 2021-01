Man bedreigt fietser en agenten met hooivork in Lutjegast

De politie heeft zondagmiddag in Lutjegast een waarschuwingsschot gelost na bedreigingen van een man met een hooivork. De man is aangehouden.

De man bedreigde een fietser en agenten met een hooivork en verschanste zich vervolgens in een woning in het dorp in de provincie Groningen. De situatie was volgens de politie zo dreigend, dat een agent een waarschuwingsschot moest lossen. De man is uiteindelijk aangehouden door een speciaal team van de politie. Niemand raakte gewond.

De verdachte verschanste zich vervolgens in een woning en is uiteindelijk door een speciaal team aangehouden. Niemand raakte bij het incident gewond. De verdachte wordt ingesloten en er volgt onderzoek naar wat zich precies heeft voorgedaan. — Politie Groningen (@polgroningen) January 10, 2021

ANP

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.