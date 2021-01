NU LIVE: Premier Rutte reageert op val kabinet

Het kabinet treedt af vanwege het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire. Het besluit viel tijdens de wekelijkse ministerraad vrijdag. Daar werd gesproken over de politieke gevolgen van de affaire, waar vele duizenden mensen het slachtoffer van zijn geworden.

De positie van het kabinet werd onhoudbaar door de verregaande conclusies van het rapport van de commissie-Van Dam over de affaire. Al snel na de publicatie ervan in december nam de druk op het kabinet toe om de ultieme vorm van politieke verantwoordelijkheid te nemen. Vrijwel de voltallige oppositie wilde ook dat het kabinet zou aftreden.

Statement Rutte over val kabinet

Premier Rutte geeft kort een statement over het vallen van Kabinet-Rutte III. Daarna vangt politiek verslaggeefster Charlotte Nijs bij de uitloop van de ministerraad en de bewindslieden op. Volg het hierboven live.

