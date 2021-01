KNMI: code geel in heel het land, behalve op de Waddeneilanden

Het KNMI heeft voor het hele land code geel uitgegeven, behalve voor de Waddeneilanden. Het gaat op veel plaatsen tussen 2 en 5 graden vriezen en de KNMI waarschuwt voor gladheid op niet gestrooide wegen door bevriezing van natte weggedeelten. Het blijft overigens niet lang glad, in de loop van zaterdag zal de gladheid weer verdwijnen.

Over het algemeen blijft het zaterdag droog en is er lokaal kans op een winterse bui, meldde Weer.nl eerder vandaag. Op de meeste plaatsen wordt het 3 of 4 graden. Op de westelijke stranden kan de temperatuur stijgen tot 6 of 7 graden.

Koudste dag van het weekend

De zondag lijkt de koudste dag van het weekend te worden. Na een nacht met opnieuw enkele graden vorst, lokale gladheid en op wat uitgebreidere schaal mist blijft er zondag meer bewolking over dan zaterdag. Toch kan de zon er ook dan nog wel af en toe doorheen breken.

Beeld: KNMI

