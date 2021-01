Kind zwaargewond na val uit raam vakantiehuisje Kaatsheuvel

Een kind is zaterdagochtend zwaargewond geraakt na een val uit een vakantiehuisje in Kaatsheuvel. Hulpdiensten kregen rond 10.00 uur een melding binnen over een kind met letsel op het een vakantiepark aan de Duinlaan in de Brabantse plaats.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter zijn zaterdagochtend uitgerukt om zorg te verlenen. Het kind is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De leeftijd van het kind is niet bekend.

Beeld: FPMB