Model Kim Feenstra wil Diederik Gommers 'hemd van het lijf vragen' over coronacampagne

Model Kim Feenstra noemt de huidige coronacampagne van de overheid “KAA UU TEE” en wil een kop koffie drinken met Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Ze wil hem “het hemd van je lijf” vragen.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Feenstra noemde de campagne zondag op haar Instagram al een “brainwash”. In die campagne wordt opgeroepen je te laten vaccineren, zodat iedereen straks meer vrijheid heeft. “Want als je je niet zou willen laten vaccineren? Mag je dan straks minder meedoen aan je oude leven voor corona?”

Feenstra benadrukt: “Ik ben geen anti vaxxer. Nooit geweest. En ik ben ook geen Covid-19 ontkenner. En ik hou me ook aan de maatregelen. Heb mondkapjes in alle kleuren maar draag het liefst zwart.”

Lees ook: Ic-verpleger Tom Burggraaf (32) krijgt coronavaccinatie van Diederik Gommers

‘Ik ben geen antivaxxer’

Het model is nog niet klaar met haar verhaal, want zondagavond reageert ze nogmaals op alle kritiek die ze kreeg op haar bericht. “Ik begrijp niet zo goed waarom je hier geen vraag over kan stellen of iets van kan vinden zonder dat je meteen ‘hersenloos’ een ‘complotgek’ wordt genoemd of ‘schijt’ hebt aan de maatregelen en wilt dat alle mensen dood gaan”, schrijft ze. “Seriously?”

Daarom roept Feenstra de overheid op om de mensen beter te informeren over het vaccin. “Maar als je ‘bekend’ bent moet je je mond houden. Vooral als je ook nog model bent. Zucht.”

#ikdoenietmeermee

Feenstra zou niet de eerste BN’er zijn met wie Gommers koffie zou drinken om het te hebben over het coronabeleid. Eerder deed hij dat onder meer met Famke Louise, na de ophef die ontstond rond de hashtag #ikdoenietmeermee. Via die tag deelden tal van BN’ers, onder wie Famke Louise, mee dat ze het coronabeleid de rug toe wilden keren. De meeste BN’ers krabbelden terug na kritiek.

Lees ook: Artiesten protesteren tegen coronaregels met hashtag #ikdoenietmeermee