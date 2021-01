Kappers delen hartenkreten: 'We komen voor geen enkele steun in aanmerking'

De verliezen uit de eerste en tweede lockdown samen zijn voor kappers bijna niet meer te overzien. Onder de #KappersGaanKapot komen bij kappersorganisatie ANKO veel emotionele hartenkreten binnen van kappers bij wie het water aan de lippen staat. “Als ik 10 februari niet open mag, dan overleeft mijn salon dat niet”, vertelt kapster Esther aan Hart van Nederland.

Het grootste probleem zit hem in de overheidssteun waarvan veel kappers deze lockdown geen gebruik kunnen maken. “Half december moesten we onze deuren sluiten, maar in oktober en november waren we nog wel aan het knippen. Omdat we dus bijna het hele vorige kwartaal open zijn geweest, hebben we te weinig verlies geleden om nu goede steun te krijgen”, vertelt voorzitter van de ANKO Maurice Crusio. Voor de kappers kwam de sluiting extra hard aan omdat in de kerstperiode normaal gesproken het meest verdiend wordt. Deze inkomsten liepen ze dit jaar mis.

‘Kappers gaan kapot’

Op sociale media cirkelt al het hele weekend een rood pamflet met daarop het statement ‘Kappers Gaan Kapot’. De branche wil hiermee duidelijk maken dat de drie miljard aan steunmaatregelen voor ondernemers niet vanzelfsprekend is voor kappers en velen niets krijgen.

Een van de ondernemers die buiten de boot valt is Esther van Velthoven met haar salon PUUR in Wateringen. “Het is een enorme rollercoaster. Natuurlijk kan ik de frustratie er soms uitschreeuwen en dat doe ik dan op het strand. De hele situatie doet mij pijn, maar die pijn houd ik voor mijzelf omdat ik tegenover het personeel goede moed wil houden”, vertelt Esther.

Koek is op

De kapster hoopt op 10 februari de schaar er weer in te kunnen zetten, omdat ze anders niet weet of haar salon het wel overleeft. “De koek is ook op bij leveranciers en bijvoorbeeld de huurbaas. In de eerste lockdown was het makkelijker om betalingsregelingen te treffen. Nu is het lastiger omdat iedereen wacht op z’n geld.” In appgroepen krijgt Esther goed mee hoeveel teleurstelling en frustratie er bij de kappers zit. “Sommigen zijn echt ten einde raad. Dat komt vooral door het mislopen van die overheidssteun.”