Kabinet praat vrijdag verder over vernietigend toeslagenrapport

Het kabinet beraadt zich vrijdag in de ministerraad verder op een reactie op het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire dat een speciale Kamercommissie vorige maand uitbracht. Dat laat een woordvoerder weten na afloop van urenlang overleg over de kwestie in het Catshuis.

De commissie oordeelde hard over de manier waarop duizenden ouders zijn behandeld die ten onrechte beschuldigd werden van fraude met de kinderopvangtoeslag. De Kamerleden concludeerden dat hun “groot onrecht” is aangedaan en dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden.

Eind december kwamen de meest betrokken bewindslieden ook al bijeen in het Catshuis. Toen ging het vooral over de vraag hoe recht kon worden gedaan aan de gedupeerden. Besloten werd dat zij allemaal zo snel mogelijk een schadevergoeding van 30.000 euro krijgen.

Tien jaar afbetalen

Derya Selvi uit Almere is een van de duizenden gedupeerden. “Bij mij is het in 2011 begonnen met een aanslag van 43.000 euro. Dat bedrag zou ik teveel hebben ontvangen. Ik heb urenlang gebeld, bewijsstukken opgestuurd. Ze hadden niets ontvangen. Toen heb ik ze persoonlijk gebracht, maar daarbij kreeg ik een vreemde behandeling. Nu weet ik waarom, ik stond bekend als fraudeur. De werkinstructie is dan: afpoeieren, maak ze niet wijzer dan nodig.”

De schulden van Derya werden vanaf dat punt steeds groter. “Ze hebben me de maximale toeslagen toegekend. Maar alleen fictief, want ik ontving ze niet. Dat hebben ze teruggevorderd door beslag te leggen op mijn loon. Bovendien moest ik ook nog rente en kosten betalen. Dat is de reden dat je tien jaar lang in de schulden blijft zitten.”

Tien jaar van afbetalen verder heeft ze nog steeds een schuld open staan van 26.000 euro. “Ik heb die periode elke maand 900 euro moeten betalen. Je zou toch denken dat die schuld dan afbetaald zou zijn. Maar elk traject om van mijn schulden af te komen, werd afgewezen.”

Ze heeft veel onderling contact met andere gedupeerden. Zij zijn er nog helemaal niet zeker van dat ze het geld krijgen. “Die 30.000 euro heb ik nog niet ontvangen. Het is een heel mooie stunt, maar zelfs als ik dat krijg is er niets opgelost. In 2014 heb ik mijn huis gedwongen moeten verkopen met een restschuld van een ton. 30.000 euro doet helemaal niets voor mij.”

Schuldeisers voor de deur

Dat beeld herkent advocaat Khadija Bozia uit Lelystad, die zo’n dertig gedupeerden onder haar hoede heeft. Zij zien de 30.000 euro die ze als compensatie krijgen van het kabinet als een publiciteitsstunt. In de praktijk is de beloofde 30.000 euro namelijk volstrekt onvoldoende om alle schulden van af te betalen. Bovendien komen ze door het beloofde geld van de regen in de drup, omdat de schuldeisers nu meteen alweer voor de deur staan.

“In onze praktijk worden wij nu weer gedwongen om heel veel voor ze te doen. Ze krijgen weer allemaal brieven en dat geeft opnieuw geestelijke rompslomp, waar we deze mensen voor moeten behoeden. Het kabinet onderkent dit probleem wel, maar ik ben bang dat ze er niet aan toekomen om dit te regelen voor 1 mei. Het gaat om 9000 gedupeerden. En dat zijn de mensen die we in het vizier hebben, in werkelijkheid gaat het om tussen de 26.000 en 36.000 mensen.”

Politieke consequenties

Bij het overleg in het Catshuis stond zondag de inhoud van het vernietigende rapport centraal. Een belangrijke opdracht die de commissie het kabinet heeft meegegeven, is zorgen dat het in de toekomst niet weer kan gebeuren dat burgers op deze manier behandeld worden door de overheid.

Over de mogelijke politieke consequenties van het schandaal ging het gesprek ook ditmaal nog niet. Het kabinet komt later deze maand eerst met een reactie op het toeslagenrapport. Daarna volgt een debat met de Tweede Kamer.

ANP/redactie

