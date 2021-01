Broodjeskoerier Theo (56) is tijdens zijn werk in elkaar geslagen door een agressieve bovenbuurman. De man woont boven een pand in Bergen, waar de bakker waar Theo werkt plus een kaasboer en een vishandel zitten. Hij klaagt al jaren op verschillende manieren over geluidsoverlast ‘s ochtends vroeg. Dinsdagochtend vierde de man zijn frustraties bot op Theo, maar ‘kaasmeisje’ Willemijn schoot hem te hulp.

Willemijn liep van de parkeerplaats richting de kaaswinkel waar ze werkt, toen ze hard geschreeuw hoorde. “Toen zag ik Theo liggen, tussen twee fietsenrekken, met die buurman over hem heen gebogen”, vertelt Willemijn aan Hart van Nederland. “Hij stond vol op hem in te meppen, hij bleef maar doorgaan.”

Zwart voor zijn ogen

Ze bedacht zich geen moment, rende op hem af en schreeuwde zo hard als ze kon in het oor van Theo’s belager. “Hij schrok en ging van hem af. ‘Moet jij ook nog wat?’, vroeg hij. Maar gelukkig liep hij weg.” Ze is opgelucht dat het niet nóg verder is geëscaleerd. “Ik heb door het tillen van kazen best wat armkracht, maar ben toch blij dat hij niet naar mij fysiek is geworden. Een man van 41 die het zwart voor zijn ogen ziet en vol loopt te pompen, dat kan ik niet aan.”

Lees ook: Agent in wurggreep genomen door winkelmedewerkers zonder mondkapje

‘Fysiek en mentaal geraakt’

De politie was inmiddels ingeschakeld en Theo, hartpatiënt, bloedde enorm. De bovenbuurman werd in de boeien geslagen. Theo hield stevige verwondingen over aan de aanval: zijn ribben en jukbeenderen zijn gekneusd. Het hele gebeuren heeft diepe sporen bij hem achtergelaten, weet Willemijn. “Hij is niet alleen fysiek, maar ook mentaal geraakt.”

De dader staat inmiddels weer buiten. Onacceptabel, vindt Willemijn. “Ik vind zelf dat als er een aanklacht is en meerdere verklaringen, dat dat wel vreemd is. Maar je kunt hem niet langer dan 24 uur vasthouden/ Het is zoals het is. Wel vreemd dat hij van de verhuurder alleen een waarschuwing krijgt. Als dit een waarschuwing is, wat moet je dan wel niet doen om uit je huis gezet te worden?”

Beraden op juiste maatregelen

Kennemer Wonen, het bedrijf dat de woning aan de agressieve man verhuurt, laat in een reactie weten te kijken naar eventuele maatregelen. “In eerste instantie hopen wij op goed herstel van de betrokkenen. De zaak is nu in handen van de politie. Natuurlijk staan wij in contact met onze partners, zoals de gemeente en de politie over wat hier is gebeurd. Op basis daarvan beraden wij ons op de juiste maatregelen. Overlastmeldingen nemen wij serieus, echter over individuele gevallen doen wij vanuit privacyoverwegingen geen uitspraken.”