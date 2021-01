Jongen (16) neergestoken bij ruzie tussen jongeren in IJmuiden

In IJmuiden is een jongen van 16 neergestoken tijdens een ruzie tussen twee groepen jongeren. Hij is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar een of meerdere verdachten.

De politie kreeg donderdag rond 21.00 uur een melding dat er iemand zou zijn neergestoken aan de Wolframstraat. “Ter plaatse bleken twee groepen jongeren ruzie met elkaar te hebben gekregen”, aldus de politie. “Na het nodige duw en trekwerk haalde een van de betrokkenen een scherp voorwerp te voorschijn. Hiermee werd het slachtoffer gestoken.”

Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie is niet duidelijk. Volgens NH Nieuws zou het conflict over vuurwerk zijn gegaan. Ooggetuigen zeiden tegen de lokale zender dat het slachtoffer in de onderbuik was gestoken.

ANP