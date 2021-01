Ook Jacqueline slachtoffer van keiharde Participatiewet: 'Alsof ik een moord moet bekennen die ik niet gepleegd heb'

De bijstandsuitkering van Jacqueline Opperman werd met ruim 100 euro per maand gekort omdat ze niet volledig aan de informatieplicht van de bijstand zou hebben voldaan. Ze is mantelzorger voor haar bejaarde moeder en is dus de hele dag bij haar. Volgens Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, geeft Jacqueline te weinig uit aan boodschappen en moet ze 823 euro terugbetalen.

“Dat bedrag terugbetalen voelt alsof ik een moord moet bekennen die ik niet heb gepleegd,” vertelt Jacqueline. “Omdat ik de hele dag bij mijn moeder verblijf, gebruik ik alles mee, van toiletpapier tot koffie tot verwarming, alles.” En zo ziet de overheid dat graag: dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Toch? “Ik doe niks verkeerd, ik doe alleen maar mijn stinkende best om mijn moeder zelfstandig te laten wonen, wat de overheid ook wil. Dus ik volg de richtlijnen van de overheid en daar word ik voor gestraft.”

Lees ook: ChristenUnie wil geen boete meer voor hulp bij boodschappen voor bijstandontvanger

‘Geen ruimte om van wet af te wijken’

De verontwaardiging was groot toen een paar weken geleden aan het licht kwam dat een vrouw met een bijstandsuitkering 7000 euro terug moest betalen omdat haar moeder één keer in de week boodschappen voor haar kocht. Situaties als van die vrouw, van Jacqueline en met hen vele anderen, zijn het gevolg van de Participatiewet. “Een bijstandsuitkering is er voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Zo’n uitkering krijg je als je aan bepaalde voorwaarden voldoet die zijn vastgelegd in de Participatiewet. Er is vrij weinig tot geen ruimte om van die voorwaarden af te wijken,” aldus Baanbrekers, de organisatie die die wet moet uitvoeren.

Lees ook: Vrouw moet 7000 bijstand terugbetalen omdat moeder boodschappen voor haar haalde

‘Liefde wordt afgestraft’

Dergelijke starheid moet maar eens afgelopen zijn, vinden meerdere politieke partijen, en vandaag kwam de ChristenUnie vrijdag met een initiatiefwet. Die moet ervoor zorgen dat gemeenten in schrijnende situaties geen boete meer op hoeven te leggen als iemand niet volledig aan de informatieplicht van de bijstand heeft voldaan. “Wat je eigenlijk ziet is dat liefde wordt afgestraft, dat is vreselijk, bizar, dan moet je je hand over je hart kunnen strijken” zegt Eppo Bruins van de ChristenUnie. “Wij willen ruimte geven voor de menselijke maat, zodat wethouders ook de omstandigheden kunnen laten meewegen.”

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.