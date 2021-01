Alle inwoners Lansingerland opgeroepen voor test na uitbraak Britse coronavariant

In de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland krijgen alle inwoners een gerichte oproep om zich te laten testen op het coronavirus. Deze grootschalige coronatest wordt gedaan nadat de ‘Britse variant’ van het virus is opgedoken bij een school in Bergschenhoek in de gemeente.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Het is de eerste keer in Nederland dat er gericht extra wordt getest in een gebied waar een grote uitbraak is. De oproep van GGD Rotterdam-Rijnmond geldt voor de inwoners van Lansingerland van 2 jaar en ouder. De inwoners worden ook gevraagd een coronatest te doen als zij geen klachten hebben.

In de gemeente Lansingerland liggen Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. Lansingerland telt iets meer dan 60.000 inwoners. Zij krijgen vanaf woensdag een uitnodiging in hun brievenbus, en op woensdag kunnen ook al de eerste mensen worden getest. Daarvoor worden onder meer mobiele testlocaties gebruikt.

Lees ook: Grote testbereidheid betrokkenen getroffen school Bergschenhoek

30 mensen besmet met Britse variant

De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC willen met de grootschalige tests beter zicht krijgen op de verspreiding van het coronavirus in de gemeente, waaronder de verspreiding van de ‘Britse variant’. Inwoners die positief testen krijgen het dringende advies om thuis te blijven, om te voorkomen dat ze anderen besmetten.

Bij ongeveer dertig mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond is de ‘Britse variant’ vastgesteld. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn die gevallen “grotendeels gelinkt” aan de uitbraak op basisschool RKBS Willibrord in Bergschenhoek. De nieuwe versie is besmettelijker dan eerdere varianten van het coronavirus, maar de mutatie richt voor zover bekend niet meer gezondheidsschade aan.

Lees ook: Besmette lerares van basisschool Bergschenhoek overleden

ANP