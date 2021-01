Waarde van diploma's onderwijsinstelling NCOI wordt onderzocht

De private onderwijsinstelling NCOI wordt door de Onderwijsinspectie onderzocht op onjuiste informatie over de waarde van de diploma’s voor hoger onderwijs, meldt Trouw.

De NCOI, de grootste aanbieder van volwassenonderwijs, zaait soms verwarring over de waarde van zijn opleidingen, stelt onderzoeksplatform Investico na onderzoek onder ruim vijftig studenten, docenten en oud-medewerkers. Volgens hen rekent het bedrijf hoge onvoorziene kosten aan studenten; zijn docenten vaak onbevoegde freelancers en wordt verwarring gezaaid over de waarde van diploma’s.

Geen officiële diploma

De onderwijsinstelling suggereert dat studenten voor korte programma’s officiële diploma’s krijgen, maar die diploma’s worden niet erkend door officiële instanties. “Het kan voorkomen dat termen die niet wettelijk beschermd zijn, zoals hbo, gebruikt worden zonder voldoende uitleg. Dat kan tot verwarring leiden en is niet wenselijk”, aldus de inspectie.

NCOI zegt dat teksten die het op zijn website plaatst over niet-erkende diploma’s, zijn afgestemd met de Onderwijsinspectie. “Bovendien kan ik me niet voorstellen dat mensen denken dat een eenjarig hbo-programma gelijkwaardig is aan een volledige hbo-bachelor”, zegt directeur onderwijs Eric Verduyn.

ANP/redactie

