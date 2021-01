De hond mag weer naar de trimsalon, maar alleen als dat strikt noodzakelijk is

Hondentrimsalons moesten eind december vanwege de coronamaatregelen hun deuren sluiten. Ze werden bestempeld als ‘publieke binnenruimte’ en ondanks dat ze helemaal geen mensen zien, kregen ze geen uitzondering. Tot afgelopen week, toen bekend werd dat ze voor de meest schrijnende gevallen toch weer open mogen.

En dat nieuws komt net op tijd. De telefoon van Petra Lohmuller, van Peet’s Mobiele Trimsalon, staat roodgloeiend sinds de bekendmaking. Ze runt, samen met haar dochter, een mobiele trimsalon en knipt sinds afgelopen week de meest vervilte hondjes.

‘Niet dierwaardig’

“Voor de honden zijn we blij”, vertelt Petra’s dochter, Celine, terwijl Petra de langharige Lhasa Apso Arie aan het wassen is. “Als het nog langer had geduurd ga je er gewoon van huilen. Dat is niet dierwaardig, dat is zielig.” Petra en Celine zien de meeste langharige honden iedere zes tot acht weken om ze volledig viltvrij te houden.

“Het is absoluut geen overbodige luxe”, legt Petra uit. “Als je hier nog langer mee wacht vervilt de hele vacht en dan heb je dus allemaal open wonden. Dat willen we niet, dat is niet houdbaar voor dat arme hondje.”

‘Tot bloedens toe’

Ook voor de 1,5 jarige Arie had de knipbeurt niet veel langer moeten duren. “Hij wordt heel nerveus van de klitten”, vertelt zijn baasje. “Vooral bij zijn billen. Daar gaat hij tot bloedens toe aan bijten. Hondjes die pijn hebben, dat is niet fijn om te zien. Dat gaat door het hele hart heen.”

Trimsalons mogen op dit moment alleen open om honden te knippen die erge klitten hebben, of zelfs al vervilt zijn. “We worden door heel veel mensen gebeld met de vraag: ‘Je kunt mijn hondje toch wel even doen?'”, vertelt Petra. “Dan moet ik uitleggen dat het echt alleen om het welzijn van de dieren gaat. We gaan niet even Fiki mooi knippen. We houden ons strikt aan de regels.”