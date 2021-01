Ontsnapte hond langs A12 bij De Meern zorgt voor gevaarlijke situaties

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een loslopende hond langs de A12 richting Den Haag ter hoogte van De Meern. Het agentschap ziet op camera’s verschillende weggebruikers stoppen om de viervoeter te vangen: “Goed bedoeld, maar doe dit niet”, waarschuwen ze. “Het levert gevaarlijke situaties op.”

In samenwerking met de dierenambulance zet Rijkswaterstaat op dit moment alles op alles om de hond te vangen voordat er ongelukken gebeuren. Het is niet bekend hoe het beestje op de weg terecht is gekomen, waarschijnlijk is hij ergens ontsnapt.

Beeld: Rijkswaterstaat Verkeersinformatiedienst