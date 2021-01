Het was hun laatste redmiddel: homobar Lollipop in Tilburg was omgetoverd tot snelteststraat om in de coronacrisis de vaste lasten te kunnen blijven betalen. Maar nu hebben de eigenaren besloten de deuren te sluiten na veel negatieve reactie. Ook lukte het niet om op te boksen tegen de gratis sneltests van de GGD.

De kroeg aan de Paleisring is vanwege de coronamaatregelen al negen maanden dicht. Omdat eigenaren Fransjan Marijnissen en Jeroen Wassink hierdoor aan de grond zitten, kregen ze hulp van Herman den Blijker in Crisis in de Tent. In dat tv-programma helpt de chef-kok horecaondernemers de coronacrisis door.

Om hun zaak te kunnen redden, moesten de eigenaren van de enige homobar in Tilburg het roer volledig omgooien en een coronasneltestlocatie openen. En dat deden ze in december dan ook volledig in ‘Lollipop-stijl’: mét neonlampen, discobollen en een DJ-tafel. Zo enthousiast waren ze toe ze begonnen aan hun nieuwe avontuur, zo teleurgesteld zijn ze nu dat het op z’n einde loopt.

Marijnissen laat aan Hart van Nederland weten dat de zaken in het begin goed liepen. Dat veranderde toen de GGD eind december ook een coronasneltestlocatie opende. Sindsdien kwamen er veel minder mensen naar de kleurrijke snelteststraat in de Lollipop. “Bij de GGD zijn veelal dezelfde dag nog de uitslagen bekend. Daar kunnen we helaas niet tegenop concurreren.”

‘Stroom van negatieve reacties’

Daarbij zegt de hij dat de twee een “aanhoudende stroom van negatieve reacties op de socials” kregen. Ze kregen zelfs bedreigingen binnen aan het adres van de Lollipop. De reacties komen volgens de ondernemer van mensen die het niet eens zijn met de beperkende coronamaatregelen van het kabinet.

De combinatie van de snelteststraat van de GGD en de negatieve reacties hebben de Marijnissen en Wassink uiteindelijk doen besluiten om hun eigen testlocatie te sluiten.

“We vinden het heel jammer. Het idee was leuk en we waren hevig gemotiveerd”, zegt Marijnissen. “We wilden een steentje bijdragen aan het coronaprobleem en op een andere manier geld verdienen.” Dat laatste is ze met de snelteststraat helaas niet gelukt. “Achteraf heeft het niks opgeleverd. De locatie heeft bijvoorbeeld ook geld gekost.”

‘Volgende maand geen geld meer’

Het is voor de kroegbazen nog spannend hoe ze het hoofd de komende periode boven water kunnen houden. “Ons geld is op, maar we draaien nog wel op eigen kracht. Maar als dit zo doorgaat, heb ik volgende maand geen geld meer”, zegt Marijnissen.

Hij maakt zich vooral zorgen om Roze Maandag tijdens de Tilburgse kermis. Op die speciale themadag voor de LHBTI-gemeenschap draait de Lollipop een kwart van de jaaromzet. “Als dat net als vorig jaar weer niet doorgaat, heb ik geen perspectief meer.”

Toch nog lichtpuntje?

Een lichtpuntje voor het ondernemende duo is dat Crisis in de Tent de twee niet in de steek laat: het programma met Den Blijker komt namelijk met een alternatief. Wat dat gaat zijn, is nog een verrassing voor ze. De nieuwe bestemming van de Lollipop is op 2 februari te zien op SBS6.

