”Hoe kun je zoiets doen?” Luna van der Meij kan nog steeds niet geloven dat het herdenkplekje van haar overleden vriendin Zohra is vernield. De brug in Anna Paulowna waar zij begin november om het leven kwam, was versierd met kerstballen en lichtjes. “De kerstballen zijn nu stukgegooid en de lichtjes doorgeknipt.”

Het doet Luna niet alleen veel verdriet, maar ze is ook enorm boos op de dader(s). Zondagochtend hoorde ze dat de herdenkingsplek die ze tijdelijk voor Zohra hadden ingericht de nacht ervoor was vernield. ”We hadden kerstballen aan de brug opgehangen waar lieve boodschappen op stonden geschreven. Die zijn eraf gerukt en op de grond en in het water gegooid.”

Luna vertelt tegen Hart van Nederland dat het daar niet bij is gebleven. ”Er hing ook een zelfgemaakt bordje van iemand met een mooie tekst erop. Ook die is in het water gegooid. Het was echt een ravage. Alleen de clipjes van de kerstballen hingen er nog”, zegt ze. ”Er gaat veel verdriet en woede door je heen. Ze hebben iets van ons afgepakt.”

‘Wie doet zoiets?’

De 17-jarige Zohra kwam 1 november totaal onverwacht bij de brug om het leven door een hartstilstand. Vriendin Luna kende haar al vanaf de derde klas op de middelbare school. Ze waren al tien jaar vriendinnen en zaten nu samen op het Horizon College in Alkmaar.

Om Zohra te herdenken hadden vrienden en familie de brug waar ze overleed versierd. Ze waren van plan de versiering te laten hangen tot en met zondag. ”Maar mensen waren ons voor. Het lijkt er bijna op alsof ze het gepland hadden.” Luna laat weten dat ze geen idee heeft wie dit zou hebben gedaan. Binnenkort gaat ze aangifte doen van de vernielingen.

Zondag hebben vrienden van Zohra meteen de kapotte versiering opgeruimd. De kerstballen die nog heel waren gebleven, hebben ze meegenomen. In plaats van de versiering hebben ze er een slotje opgehangen met daarin de naam van Zohra gegraveerd. Ook heeft iemand alweer bloemen neergelegd bij de plek.

Inzamelingsactie voor gedenksteen

Gelukkig heeft ze veel steun aan de inzamelingsactie die ze de dag na de dood van Zohra samen met haar vriendinnen Marit en Puk is gestart. Ze hebben al meer dan 12.000 euro opgehaald voor een mooie gedenksteen. ”Ik had nooit durven dromen dat we zo’n groot bedrag op zouden halen. Het doet je goed dat zo veel mensen steun geven.”

