De 20-jarige Suisunaila Leyba uit Zaandam wordt sinds Nieuwjaarsdag vermist. Na een val van een brug is ze naar het ziekenhuis gebracht, maar ging daarna weg. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. Familie en vrienden maken zich grote zorgen omdat de jonge vrouw kampt met verwardheid.

Volgens haar familie was het Suisunaila’s plan om vorige week vrijdag naar de McDonald’s te gaan en daarna te zwemmen. Door onderkoeling kwam ze in het ziekenhuis terecht. Maar toen ze enigszins was hersteld besloot ze op eigen initiatief het ziekenhuis te verlaten.

Familie wil gedwongen opname

Suisunaila’s moeder, die anoniem wil blijven, maakt zich ernstige zorgen om haar dochter. ”Het is verschrikkelijk. Er is veel verdriet en boosheid”, vertelt ze aan Hart van Nederland. De vrouw pleit namelijk al langer voor meer begeleiding en zorg voor haar dochter.

Haar familie maakt dan ook duidelijk dat Suisunaila verward is. De jonge vrouw woont op dit moment nog in een eigen woning van zorginstelling Leviaan. Al langere tijd is de wens van familie dat ze gedwongen opgenomen wordt. Familieleden vrezen dan ook dat dit de reden waarom Suisunaila is weggelopen.

‘Suisunaila is gevaar voor zichzelf’

De politie spreekt in een bericht op social media van een urgente vermissing. ”Het gaat niet goed met haar en ze is een gevaar voor zichzelf. We willen haar vinden of haar in ieder geval spreken”, meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Suisunaila zou voor het laatst gezien zijn in haar woonplaats Zaandam. Maar uit haar reisgegevens blijkt dat haar laatste check-out in Amsterdam was. Haar familie vermoedt dat ze in een verwarde waas op zoek is gegaan naar haar ex-vriend die in de hoofdstad woont. Daar is ze echter niet aangetroffen.

Duizenden keren gedeeld

Het vermissingsbericht is inmiddels al bijna 8.000 keer gedeeld op Facebook. De politiewoordvoerder benadrukt dat de twintiger overal mag gaan en staan, omdat ze volgens de wet volwassen is. Wat de vermissing complex maakt, is dat Suisunaila door veel vrijheid en het gebrek aan toezicht verkeerde keuzes kan maken.

Suisunaila droeg op de dag van haar verdwijnen een lichtgrijs vest, een zwarte trainingsbroek en roze slippers. Ze heeft een getinte huidskleur, is 1,.65 meter lang en draagt paars en blauwe dreads. Mensen die meer weten over Suisunaila’s vermissing worden dringend gevraagd contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

