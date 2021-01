Politie doet onderzoek na grote brand bij E-Bike center in Cuijk

Bij een E-Cike Develoment Center op een bedrijventerrein in Cuijk is een brand uitgebroken. De hulpdiensten kregen tussen 04.00 en 05.00 meerdere meldingen over een brand in een pand aan de Kovel. Volgens een woordvoerder van de veilgheidsregio woedt de brand in de opslagruimte van de fietsenhandelaar. Hier staan vooral elektrische fietsen in opslag.

Volgens een gerucht zou er iemand met een auto het pand zijn binnengereden, de politie kan daar nog niets over zeggen. Tegen Omroep Brabant zegt een ooggetuige dat de hal van het bedrijf zwaar beschadigd zou zijn.

Onder controle

Meerdere brandweerkorpsen zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden. Onder andere korpsen uit Cuijk, Oeffelt, Wanroij en Uden zijn opgeroepen om de brand te bestrijden. Om het vuur te bestrijden is er gebruik gemaakt van een hoogwerker en een ladderwagen. Inmiddels is de brand al onder controle, de hulpdiensten zijn al bezig met nablussen. Dat kan nog enige tijd duren.

Er bestond vrijwel geen gevaar dat het vuur over kon slaan naar andere panden. Andere bedrijven op het terrein staan niet dicht in de buurt van het getroffen pand.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.