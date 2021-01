Het Nederlandse volk verdient een dikke pluim voor het verloop van nieuwjaarsnacht, vindt minister Ferd Grapperhaus van Justitie. Op enkele plaatsen ging het mis, maar over het algemeen hielden de mensen zich goed aan de aangescherpte maatregelen.

Het was dit jaar verboden om vuurwerk af te steken, om de druk op de zorg te verlichten. Ook was het net als met kerst niet toegestaan om het feest in grote kring te vieren.

Grapperhaus kijkt met een tevreden gevoel terug op de jaarwisseling, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Het Nederlandse volk verdient een groot compliment. Het was heel saai dit keer, rustig, sober. Het overgrote deel van de gezinnen die normaal gesproken ook gewoon aan het vuurwerk hadden meegedaan, zijn binnen gebleven in kleine groepjes.”

Raddraaiers

Toch verliep het feest niet overal even soepel. “Helaas waren er ook enkele raddraaiers in diverse steden”, weet ook Grapperhaus. Hij verwijst naar de verschillende incidenten die dit jaar plaatsvonden. De politie en brandweer werd bekogeld in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

In Deventer raakten 20 woningen beschadigd door een grote explosie. “Je ziet op de beelden dat relschoppers er op diverse plaatsen een enorme keet van hebben willen maken. Soms ook met zwaar vuurwerk, wat hoe dan ook verboden was. Dat heeft niet eens met het verbod van dit jaar te maken. Dat zijn echt gevaarlijke mensen, en het is crimineel gedrag.”

De mensen die afgelopen nacht zijn opgepakt, komen er als het aan de minister ligt niet makkelijk vanaf. “Zij kunnen, via de snelrechter of op een andere manier, een strafproces verwachten. Ik denk dat ze nog spijt krijgen.”

Vuurwerkverbod

Door de relatief rustig verlopen jaarwisseling gaan stemmen op om het vuurwerkverbod definitief te maken. Onder meer burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, ook voorzitter van het Veiligheidsberaad, roept op om het verbod ook de komende jaren voort te zetten. Dat gaat Grapperhaus voorlopig te ver. “We moeten niet op 1 januari al dat soort conclusies gaan trekken.”