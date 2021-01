Gewapende man neemt de benen na verkeersruzie op de A50

Een automobilist zou op de A50 bij Arnhem een andere automobilist met een pistool hebben bedreigd. Het slachtoffer wist weg te komen en bracht zichzelf in de berm in veiligheid.

De politie werd ingeschakeld en zette de weg af om de dader aan te kunnen houden, en met succes. Waar het vuurwapen is gebleven, is nog een raadsel. Het slachtoffer doet aangifte van bedreiging.

Hoe het conflict is ontstaan, is nog onduidelijk.

Beeld: SPS Media

