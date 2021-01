Kater Fozzi die dinsdag door een jongere op station Schagen werd geschopt maakt het volgens eigenaresse Peggy Duif “hartstikke goed”. Op een TikTok-filmpje was te zien hoe het dier na de trap meters naar beneden viel in een trappengat op het station.

Al snel ging het filmpje rond op verschillende social media. Er werd woedend op de wandaden gereageerd en meerdere mensen gaven aan aangifte te gaan doen. Peggy zelf had hier niets van meegekregen, totdat er iemand van de Dierenbescherming voor haar deur stond.

“Diegene vroeg zich af of het onze kat was. Maar er zijn wel meer van die rode katers en ik had hem die middag nog gezien”, vertelt Peggy tegen Hart van Nederland. Ze vroeg vervolgens aan haar 16-jarige dochter, die vaak met de trein reist, of Fozzi weleens op het station komt.

‘Dochter begon meteen te huilen’

“Toen zij vertelde dat hij inderdaad vaak op het station te vinden is, kreeg ik de kriebels. Ik hoopte niet dat hij het zou zijn.” Zelf wilde het baasje de beelden niet zien om te checken of het daadwerkelijk haar kat was. Een vriendin had het filmpje wel gezien en zei dat het “honderd procent zeker” om Fozzi ging.

“Verschrikkelijk vind ik dat dit gebeurd is. Mijn dochter begon meteen te huilen toen ze het hoorde”, aldus Peggy. “Onze grootste zorg was of het wel goed met hem ging.” Ze zijn het dier meteen gaan zoeken. Toen ze Fozzi eenmaal hadden gevonden en zagen dat hij geen verwondingen had, waren ze enorm opgelucht. “Er is gelukkig niks aan de hand.”

Fozzi blijkt stationskat

Peggy woont om de hoek bij het station in de Noord-Hollandse plaats, maar zelf hoorde ze sinds de mishandeling pas dat haar kater daar ook vaak te vinden is. “Hij is meer buiten dan binnen en hij is vaak niet thuis. Blijkbaar is Fozzi dan veel op het station.”

Veel mensen op het station kijken naar hem uit, bleek uit de vele reacties in de Facebookgroep ‘Vermiste en gevonden huisdieren Schagen en Hollands Kroon’. Peggy is op dit moment bezig om aangifte te doen van de mishandeling van haar kat. De politie had eerder al een screenshot van het TikTok-filmpje gedeeld en zoekt getuigen.

Om te voorkomen dat er weer zo’n incident gebeurt, probeerde de eigenaresse het dier woensdag binnen te houden. “Maar hij begint dan te grommen, want het is echt een buitenkat.” Fozzi loopt daarom nu weer vrolijk op het station rond.