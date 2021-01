Woningeigenaren en huurders, zet je schrap. De gemeentelijke belastingen van 2021 zijn fors hoger dan die van voorgaande jaren, dus moet er dieper in de buidel worden getast. Vooral de afvalstoffenheffing stijgt sterk.

Dat meldt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), dat de woonlasten in de 40 grootste gemeenten in kaart heeft gebracht.

Lees ook: Mensen gooien mondkapjes en handschoenen vaak in de verkeerde afvalbak

Grootste stijging in jaren

Huurders betalen 8 procent meer, mensen die een huis bezitten en daar ook in wonen 6,2 procent. Dat is het meest in jaren en veel meer dan de inflatie, die 1,4 procent bedraagt. Dat betekent dat de gemeentelijke woonlasten meer zijn gestegen dan andere uitgaven, aan bijvoorbeeld kleren en boodschappen.

Huishoudens van meerdere personen in een koophuis betalen gemiddeld 774 euro per jaar aan gemeentelijke woonlasten, die bestaan uit de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Dat is 45 euro meer dan een jaar eerder. Huurders zijn gemiddeld 390 euro kwijt, 29 euro meer dan een jaar eerder. Zij moeten afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten rioolheffing betalen.

Lees ook: Nederlanders willen afval best beter scheiden, als daar iets tegenover staat

Gemeentelijke belastingen van 2021 per gemeente

Vereniging Eigen Huis berekende in december 2020 al een prognose van de gemeentelijke belastingen en andere woonlasten. Check hier de prognose voor jouw gemeente:



ANP

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.