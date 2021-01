Geldboete voor piloot na maken foto's vanuit vliegtuig voor Het perfecte plaatje

De politierechter in Haarlem heeft een 55-jarige piloot een boete opgelegd. Dit omdat hij als gezagvoerder in een lichtgewichtvliegtuig vloog waaruit foto’s werden gemaakt terwijl dat niet mocht. Met dit type vliegtuig – zogeheten Micro Ligt Aeroplanes (MLA’s) – mogen geen vluchten met een fotografisch of commercieel doel worden gemaakt. Zo oordeelde de rechter vrijdag.

De foto’s werden gebruikt voor onder meer het tv-programma Het perfecte plaatje.

De gezagvoerder kreeg een boete van 1700 euro, waarvan 950 voorwaardelijk. Het bedrijf waarvoor hij vloog, is veroordeeld tot een boete van 4250 euro, waarvan 2500 voorwaardelijk.

Het perfecte plaatje

Drie piloten van het bedrijf, onder wie de veroordeelde man, vlogen op 26 september 2018 met vier BN’ers in het luchtruim boven Lelystad. Voor Het perfecte plaatje moesten de BN’ers foto’s maken terwijl in formatie werd gevlogen.

Op 27 april 2019 maakte de betrokken piloot boven Lelystad een vlucht met drie cursisten fotografie. Ook toen ging het om drie MLA’s en moesten de cursisten foto’s maken van het vliegen in formatie. Bij een controle van de luchtvaartpolitie achteraf bleek dat de vliegtuigen te zwaar waren (minstens 500 kilo, terwijl 472,5 kilo is toegestaan).

MLA’s mogen niet worden gebruikt voor zogeheten luchtwerk, zoals fotografie. Dat betekent niet dat je nooit een foto mag maken in zo’n vliegtuig, maar er mag niet in gevlogen worden met als doel fotografie.

