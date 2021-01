Fors minder woninginbraken afgelopen jaar, wel meer cybercrime

Het aantal woninginbraken is in 2020 fors afgenomen. Het aantal online misdrijven is daarentegen flink toegenomen. De verschuiving is sterk beïnvloed door de coronacrisis, meldt de politie op basis van cijfers van geregistreerde misdrijven in 2020. Het totale aantal misdrijven was afgelopen jaar iets lager dan in 2019.

Het aantal geregistreerde woninginbraken daalde met ongeveer een kwart en het aantal gevallen van zakkenrollerij is bijna gehalveerd. Daar stond tegenover dat het aantal cybercrimes met maar liefst 127 procent steeg afgelopen jaar. Ook het aantal meldingen van overlast steeg flink in 2020, namelijk met 39 procent (145.000 incidenten) ten opzichte van een jaar eerder. Jeugd- en geluidsoverlast lijken het sterkst te reageren op de coronaperiode, aldus de politie.

‘Coronaeffect’

Volgens Sybren van der Velden, projectleider woninginbraken bij de nationale politie, is er sprake van een “coronaeffect”. “Je ziet hier onmiskenbaar het coronaeffect. Mensen zijn veel meer thuis en inbrekers worden makkelijker gepakt omdat ze sneller zichtbaar zijn doordat het stil is op straat. We zien in de analyses veel meer heterdaad arrestaties en een gestegen oplossingspercentage”, zegt Van der Velden vrijdag in een interview met de Telegraaf. “Corona heeft een enorme invloed. We zagen dat het aantal inbraken kelderde bij de aanvang van lockdowns en weer snel steeg als het land weer open werd gegooid.”

Volgens Van der Velden was er wel sprake van een verschuiving. Het aantal inbraken in garageboxen en schuurtjes nam juist toe.

ANP

