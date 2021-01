Monique is de enige in Nederland die dode mishandelde dieren onderzoekt, maar verdient er niks aan

Forensisch onderzoek bij mishandelde dieren moet in Nederland serieus genomen worden. Dat vindt Monique Verkerk, de enige veterinair forensisch arts van Nederland. Al tien jaar staat ze er helemaal alleen voor en ze houdt er geen stuiver aan over.

Monique stopt al haar vrije tijd in het onderzoeken van dode dieren. Doordeweeks is werkzaam als dierenarts, maar het liefste zou ze daarmee stoppen om fulltime forensisch werk te doen. “Het probleem is dat er niks aan te verdienen is,” weet ze.

Dat is ook de reden dat Monique al tien jaar de enige is in Nederland die onderzoek doet naar de doodsoorzaak van dieren. “Ik snap dat mensen geen geld investeren in een dure opleiding in Amerika, zonder dat er daarna geld mee te verdienen is.”

Onderzoek hond Tommy

Om forensisch dierenarts te worden, heeft Monique een opleiding van vier jaar gevolgd in de Verenigde Staten. In Nederland bestaat zo’n opleiding niet. De afgelopen jaren heeft ze onderzoek gedaan in veel bekende zaken, zoals die van honden Tommy en Batman. Voor haar onderzoek krijgt ze een onkostenvergoeding van de politie. Die investeert Monique direct in apparatuur om beter onderzoek te kunnen doen.

Monique behandelt zo’n honderd zaken per jaar. Ze probeert al tien jaar de politici in Den Haag wakker te schudden dat er geld vrijgemaakt moet worden voor forensisch onderzoek bij dieren. In het lab zijn al vaker politici langsgekomen, maar dat heeft weinig aan de situatie veranderd.

Speciaal ingerichte ambulance

Door de onkostenvergoeding die Monique en haar team ontvangen voor hun onderzoek en dankzij gulle donateurs hebben ze een speciaal ingerichte ambulance en röntgenapparaat kunnen kopen. “We hadden de ambulance hard nodig. Onderzoek doen op locatie in de stromende regen met alleen een koffertje is niet echt handig.”

Hoewel ze er niks aan overhoudt, denkt Monique niet aan stoppen. In tegendeel zelfs. “Over anderhalf jaar ben ik klaar met mijn studie forensisch wildlife. Daardoor kan ik ook gespecialiseerde onderzoeken doen naar bijvoorbeeld herten.”