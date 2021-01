Fietsster (50) aangereden in Dordrecht, bestuurder gaat ervandoor

In Dordrecht is op nieuwjaarsochtend een fietsster (50) aangereden. De automobilist, een 48-jarige man uit de Zuid-Hollandse stad, reed na het ongeluk door.

Het ongeluk gebeurde rond 7.30 uur toen de vrouw frontaal door de auto werd aangereden op de Zuidendijk. De bestuurder maakte zich daarna uit de voeten, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De fietsster is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie wist de automobilist op te sporen, hij is in zijn huis aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen.

