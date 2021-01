Halen FC Emmen-supporters Ronaldo naar de Oude Meerdijk?

Het gaat niet best met FC Emmen. De Drenten staan na zestien speelronden stijf onderaan in de Eredivisie. Als enige club in heel Europa won de club nog geen enkele wedstrijd. Er moet dus iets gebeuren, volgens de supporters.

Met de actie ‘Ga Staan Als Je Voor Emmen Bent’ willen ze geld inzamelen om nieuwe spelers aan te trekken. Een goede spits, als het even meezit. De teller staat na twee dagen al op zo’n 20.000 euro. Dus met een beetje geluk speelt Cristiano Ronaldo binnenkort aan de Nieuwe Meerdijk.

Daan Hooiveld, mede-initiator van de actie, is blij verrast met de opbrengst tot nu toe. “We zijn net twee dagen bezig en nu al zoveel geld opgehaald. Dat geeft aan dat de club wel leeft. We hebben donaties uit heel Nederland ontvangen, maar vooral vanuit onze eigen provincie natuurlijk. FC Emmen is de trots van Drenthe. Laten we hopen dat we uiteindelijk zoveel geld ophalen dat de club van ons geld een goede speler kan aantrekken die ons in de Eredivisie houdt.”

Straks onderaan

Dat laatste wordt nog een lastig verhaal. De ploeg van coach Dick Lukkien staat met vijf schamele puntjes strak onderaan in de Eredivisie. Dinsdag – de dag dat de supportersactie startte – verloor FC Emmen nog kansloos met 4-0 van Heracles. “Ik had gehoopt op een schokeffect”, grinnikt Hooiveld. “Maar serieus, het geeft wel aan dat er gewoon niet genoeg kwaliteit rondloopt en dat onze steun hard nodig is.”

Lees ook: FC Emmen mag ook volgend seizoen met seksspeeltjes op de borst spelen

FC Emmen is op de hoogte van de supportersactie. “We hebben goed contact met Daan en zijn vrienden”, vertelt woordvoerder Marc Timmer namens de Eredivisionist. “Ontzettend mooie actie. Het geeft wel aan hoe betrokken onze supporters bij de club zijn. Ik ben erg benieuwd waar het uiteindelijk toe leidt.”