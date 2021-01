Slag voor de boeren? Farmers Defence Force om tafel met CBL over eerlijke prijs voor producten

De boeren lijken iets bereikt te hebben met hun protesten van vorige maand. Farmers Defence Force (FDF) is donderdagochtend namelijk uitgenodigd bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel om hun idee voor de invoer van een FarmerFriendly keurmerk te verdedigen. Dit keurmerk moet ervoor zorgen dat boeren een eerlijkere prijs voor hun producten krijgen.

Het CBL heeft niet alleen FDF uitgenodigd. Allerlei organisaties in de land- en tuinbouw, voedselindustrie, horeca, catering en veevoederindustrie zijn welkom. Ook de overheid en financiële sector schuiven aan om te praten over het verdienmodel van de boer.

Lees ook: Boze boeren op trekkers blokkeren distributiecentrum van Jumbo in Breda

‘Stap in de goede richting’

Aardappelboer Erik van der Heijden uit Dinteloord ziet het gesprek als “een stap in de goede richting,” maar wil zeker niet te vroeg juichen. “Het is een mooi initiatief, maar ik denk niet dat er direct iets verandert,” zegt hij tegen Hart van Nederland. Vorig jaar deelde de boer 1,4 miljoen kilo van zijn aardappelen gratis uit, omdat hij er geen eerlijke prijs voor kon krijgen. Vanwege het coronavirus ligt de verkoop nagenoeg stil. Omdat alle horeca dicht is, wordt er ook nauwelijks meer patat gegeten. Veel liefhebbers besloten hem toen een hart onder de riem te steken door wel voor de aardappels te betalen.

Lees ook: Uren in de file voor een gratis zak aardappels

Boer Erik krijgt momenteel zo’n drie cent per kilo aardappels die hij aan de supermarkten verkoopt, terwijl de kostprijs meer dan dertien cent is. Het FarmerFriendly keurmerk zou hier verandering in moeten brengen. Een supermarkt met dit keurmerk draagt jaarlijks een paar procent van de omzet af aan boeren die lid zijn van de FarmerFriendly coöperatie. FDF schrijft op haar website dat niet alleen boeren, maar ook supermarkten van het keurmerk zullen profiteren. “De supermarkt mag in reclame-uitingen gebruik maken van het toegekende keurmerk. De supermarkten trekken met dit keurmerk meer consumenten, waardoor de omzet stijgt.”

Of zo’n keurmerk de oplossing is weet boer Erik niet, maar hij is in ieder geval blij dat er schot in de zaak zit. “Er moet gewoon iets gebeuren. Of dat nou een keurmerk is of iets anders,” zegt hij. FDF wil nog niet op de uitkomst van het gesprek vooruitlopen.