EOD vindt inderdaad explosieven in per toeval ontdekte auto in Geleen

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft inderdaad explosief materiaal gevonden in een auto in het Limburgse Geleen. De wagen werd woensdag ontdekt in een garagebox aan de Bollenstraat.

Agenten stuitten woensdagochtend per toeval op het voertuig toen zij op zoek waren naar een auto die gestolen was in de Duitse stad Düsseldorf. De politie liet vervolgens 21 woningen in de buurt uit voorzorg urenlang ontruimen. In de avond mocht iedereen weer naar huis, toen de situatie veilig was.

Lees ook: Auto vol mogelijke explosieven gevonden in Geleen: tientallen huizen ontruimd

Er werd vermoed dat de gevonden auto gebruikt werd voor plofkraken, uit onderzoek van de EOD blijkt het dat het aanwezige explosieve materiaal inderdaad gebruikt wordt bij dat soort aanvallen. In de wagen lagen ook gasflessen. De EOD heeft het explosieve materiaal ontmanteld en weggebracht.

Gestolen auto toch gevonden

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. Wel werd in een naastgelegen garagebox uiteindelijk ook de gestolen auto aangetroffen waarnaar de agenten eigenlijk op zoek waren. Deze Duitse wagen wordt nog verder onderzocht.

Lees ook: Explosie in portiekwoning Beijum: ‘Bewoner handelde mogelijk in springstof’

Tekst: ANP

Beeld: Track ’88