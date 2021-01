De Europese Unie koopt nog eens 300 miljoen doses van het vaccin van BioNTech en Pfizer, het eerste dat in de EU mag worden gebruikt. Dat is een verdubbeling van de bestelling.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Van de extra order worden 75 miljoen doses al in de eerste helft van 2021 geleverd, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Maar ze verwacht de eerste partij pas na maart.

De EU wil in principe 200 miljoen doses kopen. Dat aantal komt bovenop de 300 miljoen die al eerder zijn gekocht. Daarnaast is er een optie om nog eens 100 miljoen vaccins te bestellen. Mits de lidstaten daar belangstelling voor hebben, maar dat lijdt geen twijfel. Als alles wordt afgenomen, brengt dat het totaal op 600 miljoen. Omdat er twee prikken nodig zijn, is dat genoeg voor 300 miljoen van de 448 miljoen Europeanen.

Artikel gaat verder onder de tweet

We make sure Europeans have sufficient doses of safe & effective #COVID19 vaccines.

We now enable EU countries to buy more doses of the 1st vaccine approved in EU.

They can now buy up to 300 million more doses of the #BioNTech/@Pfizer vaccine.https://t.co/vjZd0L17VL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2021