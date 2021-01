Eredivisie-topper tussen Ajax en PSV eindigt in gelijkspel: 2-2

De topper tussen Ajax en PSV heeft geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen hielden elkaar op een gelijkspel in de lege Johan Cruijff ArenA (2-2).

PSV leidde na 21 minuten met 2-0, maar kwam vervolgens nauwelijks meer aan aanvallen toe. Ajax knokte zich naar een gelijke stand, maar slaagde er niet meer in een veldoverwicht met een zege te belonen.

Eén punt voorsprong

Ajax blijft koploper van de Eredivisie, met een voorsprong van 1 punt op PSV. Feyenoord en Vitesse hebben 3 punten minder dan de koploper uit Amsterdam.

Eran Zahavi schoot PSV binnen twee minuten op voorsprong , na een prachtige hakbal van Doneyll Malen die in de 21e minuut ook de 0-2 van Zahavi voorbereidde. Quincy Promes sloeg vlak voor rust toe namens Ajax, op aangeven van Dusan Tadic. Antony tekende in de 66e minuut voor de gelijkmaker, na goed voorbereidend werk van de ingevallen Sébastien Haller.

